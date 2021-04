Die Organisatoren des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig bereiten sich auf die erneute Absage einer klassischen Form des weltgrößten Gothic-Festivals vor. Das teilten die Veranstalter des WGT am Dienstag auf ihrer Website mit. Noch halte man zwar weiterhin an den Plänen fest, vom 21. Mai bis zum 24. Mai 2021 über Pfingsten in Leipzig zu feiern, doch sei bereits klar, dass dies – wenn überhaupt – unter anderen Rahmenbedingungen geschehen werde, so die WGT-Organisatoren.

Bereits im letzten Jahr musste das WGT corona-bedingt abgesagt werden. Viele Gothic-Fans pilgerten trotzdem nach Leipzig. Bildrechte: IMAGO / Seeliger