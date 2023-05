Wave-Gotik-Treffen Industrial aus Leipzig: DJ, Musikerin und Künstlerin Inyan

Die Leipzigerin Corina Retzlaff passt in keine Schublade – so wie ihre Musik. Sie ist DJ, Musikerin, Künstlerin, Lektorin, Autorin. Als Inyan produziert sie experimentelle elektronische Musik made in Leipzig und nimmt ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren Sets auf eine musikalisch-rhythmische Reise. Zu hören zum Beispiel im WGT-Spezial bei MDR KULTUR am 27. Mai.