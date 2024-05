An Pfingsten präsentiert die kleine Galerie im Leipziger Westen zum WGT in einer Ausstellung Kunst der schwarzen Szene. Zu sehen gibt es unter anderem futuristische Fotos der Leipziger Künstlerin Jea Pics aus ihrer Serie "Neo Dystopia", die eine düster-schöne Zukunft zeigen. Auf den surrealen Montagen der Australierin Susan Illingworth wiederum geht es in die Vergangenheit: Zu entdecken gibt es in ihren Werken skurille neo-viktorianische und edwardianische Miniaturfiguren. Außerdem präsentieren Holger Much und Florentine Joop märchenhafte Illustrationen aus ihrem neuen gemeinsamen Fantasy-Buch "Rabenschwester", aus dem sie in der Kunstgalerie auch lesen werden.