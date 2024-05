Die Liebe wird oft besungen, wie heißt es so schön: "Love is all around". Das merkt man auch beim Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig. Wir haben viele schöne Paare getroffen, die das Interesse am WGT teilen und sich zum Teil auch in ihren mal edlen, mal eher punkigen Outfits aufeinander abstimmen. Wie viele Pärchen sich in der Geschichte des Festivals seit 1992 wohl überhaupt gefunden haben? Zur Erinnerung ans 31. WGT 2024 haben wir Fotos gemacht: