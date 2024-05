Bildrechte: MDR/Jeannine Völkel

19. Mai 2024, 14:53 Uhr

Beim 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig gibt es (wieder) weit mehr als nur Schwarz zu sehen: Die weltweite Gothic-Szene zeigt sich fantasievoll, edel, punkig und auch bunt. Ob Make-Up, Kopfschmuck oder die prächtigen Roben: Man sieht, wieviel Liebe und Aufwand in die Planung des WGT-Besuches gesteckt wird. Unsere Fotografin Jeannine Völkel war auf dem Agra-Gelände in Leipzig unterwegs. Das sind unsere Gesichter des WGT 2024!