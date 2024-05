Das gibt es bei "Starlights Live - Die große Kirchenorgel-Show" in der Peterskirche. Der Musiker Nico Wieditz kombiniert Orgelmusik mit verschiedenen Genres, von Pop und Rock über Klassik bis hin zu den bekanntesten Film-Songs und Musicals. Dort werden Sie zum Beispiel neue Versionen der Musik von Depeche Mode, Game of Thrones und Billie Eilish erleben. Die Show findet am 19. Mai statt und dauert anderthalb Stunden.