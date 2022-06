Das WGT 2022 fand nach zwei Jahren Corona-Zwangspause laut den Veranstaltern also wieder in altem Umfang, mit gewohnter Vielfalt und ohne besondere Auflagen statt.Neben den Konzerten standen auch wieder die Mittelaltermärkte auf der Moritzbastei mitten in der Stadt oder im Heidnischen Dorf am Torhaus in Dölitz sowie ein Leichenwagentreffen auf dem Südfriedhof auf dem Programm.



Inzwischen ist das WGT im doppelten Sinne ein Familientreffen. Die Besucherinnen und Besucher der ersten Jahre kommen mit ihren Kindern oder gar Enkeln. Darauf zugeschnitten sind Angebote wie das "Gotische Kinderspektakel" im Heidnischen Dorf. Über den engeren Sinn hinaus beschreibt sich die WGT-Community gern als "große Familie", die sich beim "Treffen" in Vielfalt vereint. 2022 kamen sehr weit entfernte "Verwandte" sogar aus Neuseeland. Dabei seien die Hürden für Fans aus dem Ausland, betont Brach. Aufgrund der Pandemie-Unwägbarkeiten verbunden mit den hohen Preisen für kurzfristig zu buchende Flüge und horrende Hotelkosten in Leipzig hätten einige auf den Besuch des WGT 2022 verzichtet.

Mit Kind und Kegel zum "WGT-Familientreffen" Bildrechte: MDR/Jeannine Völkel