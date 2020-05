Leipzig WGT-Absage dank Corona: Wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe

Am Pfingstwochenende wird in Leipzig etwas fehlen: Das Schwarz im Straßenbild, pompöse Ballkleider, Zylinder, Gasmasken und der herbe Duft von Patschuli. Das Wave-Gotik-Treffen 2020 fällt aus. Wie so viele Festivals musste das Familientreffen der Szene wegen Corona abgesagt werden. Den Hotels, Bars, Clubs und Geschäften brechen damit rund 20.000 Gäste weg - und damit Einnahmen in Millionenhöhe. Was bedeutet die Absage für Leipzig?