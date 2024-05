Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Wave-Gotik-Treffen exklusive Konzerte. Dass man die britische Indie-Band Editors und die Electropop-Band Ladytron verpflichten konnte, macht Brach und sein Team besonders stolz: "Gerade an Ladytron waren wir viele Jahre dran und freuen uns, dass es dieses Jahr geklappt hat." Die Band habe seit 2008 nicht mehr in Deutschland gespielt.



Ein weiteres Highlight dürfte am Sonntagabend der Auftritt der amerikanischen Band Prayers sein. Deren Konzert ist eine Europapremiere. Die Band bezeichnet ihren Stil als Cholo-Goth – was man mit Gangster-Goth übersetzen könnte. Das Wort "Cholo" kommt aus dem Mexikanischen und ist ein abschätziger Begriff für Latino-Gangster.