Als Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr ist ein Wollprojekt mit der finnischen Künstlerin Kati Hyyppa geplant, erzählt Kubicka-Dzieduszycka. "Aus den verschiedenen Handarbeitstechniken und den Dingen, die hier in der Wollgarage hergestellt werden, soll dann ein gemeinsames Kunstwerk entstehen", sagt sie. "Der Ansatz ist zu zeigen, was in so einer kleinen Garage gedeihen und dann in die Welt gehen kann." Wie genau das Kunstwerk aussehen soll, verrät sie allerdings noch nicht. "Ursprünglich wollten wir im Januar zur Eröffnung starten, aber im Winter ist einfach keine Garagensaison." Deswegen gebe es schon jetzt an jedem dritten Donnerstag im Monat den Treff in der Wollgarage.