Eine Veranstaltung, die ebenfalls in die "Verjüngungsstrategie" der Veranstalter passt, ist der "Neue Neue Deutsche Welle"-Abend im Leipziger Stadtbad. Dort sind am Samstagabend mehrere junge Bands aufgetreten: Nils Keppel, Mia Morgan und Skuppin teilten unter anderem die Bühne. Mehrere hundert Menschen verfolgten die Auftritte der Bands, die auch von politischen Ansagen geprägt waren.

So positionierten sich Nils Keppel und Mia Morgan auf der Bühne gegen rechtsextreme Strömungen in der schwarzen Szene und auf dem WGT. Nils Keppel kritisierte die Veranstalter im Interview mit MDR KULTUR: Das WGT behaupte von sich, kein politisches Festival zu sein, "einer Person eine Bühne zu geben", sei jedoch "immer eine politische Entscheidung". Die Künstlerin Mia Morgan sagte in ihrer Rede ans Publikum, die Szene müsse "tolerant und offen" bleiben.

Inzwischen habe sich das entspannt und es gebe auch unter jungen Menschen wieder großes Interesse am WGT. Ob das auch in Zukunft so bleibe, sei vor allem von den Entwicklungen innerhalb der Szene abhängig, sagen die Veranstalter. Mia Morgen und Nils Keppel wollen bei einer erneuten Einladung in jedem Fall wiederkommen, wie sie MDR KULTUR im Interview sagten.