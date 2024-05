Soviet Soviet kommen aus Italien und haben bissige Gitarren, glühende Bässe und ein trocken-blechernes Schlagzeug im Gepäck. Mit einer Mischung aus schwerem Hall, unruhig-wabernden Rhythmen und Vocals, die an Gary Numan erinnern, kommen Soviet Soviet als New-Wave-Backfire mit einem modernen Twist daher.

Weitere Informationen Wann? 19. Mai 2024, 22:30 Uhr Wo? Volkspalast Kuppelhalle Puschstraße 10 04103 Leipzig Straßenbahnen: 16 (An den Tierkliniken)

Nils Keppel ist Teil der Neuen-Neue-Deutsche-Welle-Gang. Der Leipziger lässt seine dramatischen Vocals gegen eine betont unterkühlte Instrumentalisierung ankämpfen. Er schafft damit eine Mischung aus verzweifelter Tristesse und Sehnsucht, in der es sich wunderbar schwelgen lässt.

Nürnberg bezeichnet in diesem Fall keine Stadt in Nordbayern, sondern ein Post-Punk-Duo aus Minsk. Die Musik der Band ist beeinflusst von der Depression der Nachwendezeit, vom Existenzialismus, von Druck und Müdigkeit. Hier wird es düster und energiegeladen. Beeinflusst von britischem Post-Punk der 80er-Jahre und New Wave kreieren die beiden Belarussen eine Klanglandschaft aus stromdurchflossenem Hall und bittersüßen Melodien.