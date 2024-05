Video WGT 2024 in Leipzig: Die schönsten Momente im Video

20. Mai 2024, 15:18 Uhr

Das Wave-Gotik-Treffen 2024 hat Leipzig vom 17. bis 20. Mai wieder zum Zentrum der schwarzen Szene werden lassen. Auch in diesem Jahr gab es wieder ein mit Highlights gespicktes Programm aus Konzerten, dem Viktorianischen Picknick, Mittelaltermärkten, Führungen auf dem Südfriedhof, Vorträgen, Lesungen und Ausstellungen – zum Teil auch an besonderen Orten wie dem Völkerschlachtdenkmal oder in Kirchen. Zu Gast waren über 150 Bands und Künstler*innen, u.a. Editors, Prayers, Mia Morgan, Agent Side Grinder, Mila Mar, Mark Benecke, Oswald Henke, Christian von Aster, Markus Heitz und und und. Im Video gibt es die schönsten Momente des WGT 2024 zur Erinnerung!