Bildergalerie WGT 2024 in Leipzig: Ganz viel Liebe beim Wave-Gotik-Treffen

20. Mai 2024, 10:29 Uhr

Beim Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig zeigt sich wieder die ganze Vielfalt der schwarzen Szene. So verschieden sie sein mag – von Barock über Cybergoth bis Steampunk – so verbindend ist sie auch. Hier sind Fotos der schönsten und vieler verliebter Paare, die wir beim WGT 2024 gesichtet haben.