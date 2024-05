Der Begriff "Steampunk", eine Wortzusammensetzung aus dem englischen Wort "Steam", also Dampf, und "Punk", geht auf den US-amerikanischen Science-Fiction-Autor Kevin Wayne Jeter zurück. 1987 schlug er den Begriff als Genre-Bezeichnung für seine Romane, etwa "Morlock Night", vor: als Gegenstück zum Cyberpunk. Dieser zeichnet sich durch das gleiche Maß an Einfallsreichtum aus, hat jedoch statt einer fiktiven historischen Vergangenheit, eine technisch hochentwickelte Zukunft als Grundlage.

Steampunk wird zwar oft in Verbindung zur Gothic-Szene gebracht, doch anders als bei den meisten Strömungen der schwarzen Szene basiert Steampunk nicht auf einem Musikgenre, sondern hat seine Ursprünge in der Literatur. Verrückte und waghalsige Erfindungen im viktorianischen Look findet man vielfach in den Romanen des französischen Schriftstellers Jules Verne. Von seinen Welten inspirierte Outfits, Accessoires und Apparaturen lassen sich deshalb immer wieder in der Szene entdecken. Ebenso ist H.G. Wells zu nennen, der auch als Vater des Science-Fiction bezeichnet wird, seine Motive tauchen ebenfalls häufig in der Szene auf.