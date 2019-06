Pfingstmontag, der letzte Festivaltag des 28. Wave-Gotik-Treffens bricht an. Bevor am Abend Konzerte u.a. von Tangerine Dream, Saeldes Sanc oder Fliehende Stürme auf dem Programm stehen, können sich Fans des Post-Punk am Vormittag ins Dunkle des Passage-Kinos Leipzig zurückziehen und die Filmbiografie "Control" (2007) über Ian Curtis von Joy Division ansehen. 13 Uhr startet am Bayerischen Bahnhof eine Aktion: Das WGT ruft gemeinsam mit den Umweltaktivisten von Extinction Rebellion zum Trauermarsch für das Artensterben auf. Für alle, die daran teilnehmen wollen, gilt der Dresscode Schwarz.



Auch heute sind wir nochmal mittendrin und berichten in unserem MDR KULTUR-WGT-Ticker von den Highlights des Tages. Hier alles, was am WGT-Sonntag so passiert ist.