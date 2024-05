Der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke gehört inzwischen zu den Stammgästen des WGT. In diesem Jahr ist er mit einem Vortrag über Gangster in New York zu Gast: Mafia-Morde auf offener Straße gehörten dort jahrzehntelang zur Tagesordnung. Ein Grund war das aus Deutschland importierte Bier, ein zweiter ein Trick der Präsidentenfrau. Hundert Jahre später wurde Cannabis in Deutschland legalisiert. Wie das alles zusammenhängt, erklärt Benecke in seinem Vortrag "Hundert Jahre Gangster in New York (und warum wegen ihnen Cannabis straffrei wurde)".