Für Barbarazweige eignen sich am besten Zweige der Süßkirschen. Aber auch von Zierkirschen können Zweige geschnitten werden. Schneiden Sie die Zweige nicht bei Temperaturen unter Null. Die Äste könnten beim Schnitt reißen und den Baum schädigen. Die geschnittenen Zweige sehen nicht nur pur, sondern auch in Kombination mit weihnachtlichem Grün sehr hübsch aus.

Blütenknospen erkennen Sie daran, dass die Knospen wie ein Biedermeierstrauß zusammen an einer Triebspitze sitzen, statt einzeln am Zweig anzuliegen wie die Blattknospen.

Bevor die abgeschnittenen Kirschzweige in die Vase kommen, werden sie mit einer scharfen Gartenschere oder einem Messer schräg angeschnitten. Die Schnittfläche sollte möglichst glatt und groß sein. Damit die Zweige noch mehr Wasser aufnehmen können, werden sie am Zweigende noch mittig eingeschnitten.

Stellen Sie die Zweige am besten in handwarmes Wasser. Nun heißt es abwarten. Das Wasser sollte spätestens jeden zweiten Tag gewechselt werden. Außerdem ist es gut, die Gefäße auszuwaschen und die Zweigteile, die im Wasser stehen kurz abzuspülen. So wird der Bakterienschleim reduziert, der die Leitungsbahnen der Zweige verstopft.