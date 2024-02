Entsorgen Sie das Schnittgut am besten sofort, wenn Sie es beseitigen wollen, denn unter Umständen könnten Vögel in dem Asthaufen mit dem Brutgeschäft beginnen. Fortpflanzungsstätten dürfen nicht beseitigt oder zerstört werden. Ideal ist es, wenn die Äste als Benjeshecke wieder verwendet werden können. Oder Sie lassen einen Teil der Äste als Totholz an der Hecke oder einer anderen Stelle im Garten liegen.