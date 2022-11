Auch mit kleinen, glitzernden Klebtropfen locken fleischfressende Pflanzen Tiere in die Falle. Der süße Nektar an den Blättern des Sonnentaus lockt Insekten an. Einmal gefangen rollt sich das Blatt über dem Tier ein und sondert das Verdauungsenzym ab. Bis zu 200 Insekten können gleichzeitig verdaut werden.

An den Blättern des Sonnentaus sind kleine Härchen mit einer klebrigen Flüssigkeit. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft