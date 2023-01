Warum es zu konvergenter Evolution kommt, ist ein spannendes Rätsel der Evolutionsbiologie. Vergangene Studien haben mehrfach gezeigt, dass sogar so komplexe Organe wie Gehirne in evolutionär völlig getrennten Entwicklungslinien auf ähnliche Weise entstehen können. Das zeigen beispielsweise Arbeiten mit Oktopussen. Deren gemeinsame genetische Wurzeln mit Menschen liegen mindestens 500 Millionen Jahre zurück. Und doch haben sie die gleichen Gene zum Bau bestimmter Rezeptoren entwickelt, die die Droge MDMA (Ecstasy) an die Nervenzellen im Gehirn binden. Auch bei den Tieren wirkt MDMA sehr ähnlich wie bei Menschen. Unter dem Einfluss der Substanz suchen die ansonsten einzelgängerischen Tintenfische engen Hautkontakt zu Artgenossen.