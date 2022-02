Christopher lebt gerne in der Thüringer Provinz. Kindelbrück, eine Kleinstadt nördlich von Erfurt, ist für den 35-Jährigen Heimat, Wohlfühlen und ein Ort, an dem er das Leben mitgestalten will. In diesem Sinne engagiert er sich zum Beispiel für die kleine Kirchgemeinde. Und weil sein Laden "Kreativ - der Laden" gleich nebenan liegt, hat er ständig einen Schlüssel für die Kirche und lässt die Handwerker herein. Auch im Kindelbrücker Karneval ist Christopher eine feste Größe. Inzwischen ist er sogar der Präsident. "Weil ich gut organisieren kann", sagt der Floristmeister. Und als ob das nicht genug Ämter für ihn wären, engagiert er sich seit vielen Jahren im Berufsverband der Floristen und ist Vizepräsident des Fachverbandes Hessen-Thüringen.