Zuerst wird eine Schicht Zucker ins Glas gegeben, darauf kommt die erste Lage Spitzwegerich. Die Blätter werden mit einer sauberen Schere so klein wie möglich geschnitten und ins Glas gestreut. Dann wird wieder Zucker aufgefüllt und erneut zerkleinerter Spitzwegerich darauf verteilt. Dieser Arbeitsschritt wird wiederholt, bis das Glas fast voll ist. Die oberste Schicht sollte aus reichlich Zucker bestehen, weil er das Gemisch luftdicht abschließt und dem Kraut die Inhaltsstoffe entzieht. Diese Mischung wird für zwei Monate an einem dunklen, kühlen Ort gelagert. Danach kann der Sirup in einem heißen Wasserbad verflüssigt werden. Die Überreste der Blätter werden abgesiebt. Der Sirup kommt dann wieder zurück ins Glas und wird am besten an einem dunklen Ort aufbewahrt.