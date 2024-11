Vegetationspause bis zum Neuaustrieb im April

Der Weihnachtsstern kann bis Ende des Winters blühen, dann braucht er eine kleine Vegetationspause von etwa einem Monat. Nach der Blüte wird er sehr wenig gegossen und sollte an einen dunklen, kühlen Platz umziehen. Das kann auch der Keller sein. Im April beginnt die Pflanze auszutreiben und darf wieder an einen helleren Standort wechseln. Um die Triebe zu unterstützen, darf jetzt wieder wöchentlich gedüngt werden. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, die Pflanze in einen größeren Topf umzusetzen, wenn sie nicht in den Garten gepflanzt werden soll. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft

Der Weihnachtsstern liebt es sonnig

Während des Sommers gilt: reichlich gießen. Da der Weihnachtsstern ursprünglich aus Südamerika stammt, kann er während der Sommermonate auch nach draußen gestellt oder sogar in den Garten gepflanzt werden. Dort sollte der Standort hell, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung sein. Falls das Umtopfen noch nicht erfolgt ist, kann es noch bis zum Spätsommer geschehen. Um das Wachstum weiterhin zu unterstützen, wird weiterhin wöchentlich gedüngt.

Einzug ins Haus im Herbst

Sobald die Temperaturen im Herbst sinken, muss der Weihnachtsstern wieder zurück ins Haus. Es sollte immer noch reichlich gegossen und wöchentlich gedüngt werden, da der Beginn der Blütezeit bevorsteht. Damit die Pflanze zum Blühen angeregt werden kann, muss sie einen deutlichen Lichtwechsel spüren. Der neue Standort sollte daher ein wirklich heller Platz sein. Soll der Weihnachtsstern an Weihnachten blühen, darf er ab Oktober dann allerdings nur noch maximal zwölf Stunden Licht bekommen. Nach einem Zeitraum von acht bis zwölf Wochen sind die roten Hochblätter ausgebildet. Hierbei gilt: Je kürzer der Tag, desto schneller bilden sich die Hochblätter.

Weihnachtssternblüte ist Scheinblüte Um die bunten Hochblätter zu bilden, brauchen die Pflanzen kurze Tage. Hier kann man nachhelfen, indem man den Tag mit einem übergestülpten Pappkarton verkürzt. Die Faustregel: 14 Stunden Schatten, zehn Stunden Licht. Ein Weihnachtsstern, der ab Mitte August verdunkelt wird, erstrahlt dann schon Ende September.

Die Blüten des Rittersterns, der fälschlicherweise oft Amaryllis genannt wird, zaubern zur kalten Jahreszeit einen kräftigen Farbklecks in die Stube. Ist der Zauber dann vorbei, landen auch sie meistens im Müll. Mit der richtigen Pflege kann aber auch diese Pflanze viele Jahre Freude bereiten.

Blüte in der Weihnachtszeit

Im November werden Rittersternzwiebeln angeboten. Pflanzen Sie diese in einen Topf mit frischer Blumenerde. Ein Drittel der Zwiebel muss aus der Erde ragen. Nach dem Einpflanzen muss sie nicht gegossen und nicht gedüngt werden. Alles, was die Pflanze braucht, steckt bereits in der Zwiebel drin. Der Ritterstern sollte an einem hellen Platz stehen. Sobald die Pflanze einen etwa zehn Zentimeter langen Trieb ausgebildet hat, wird sie mäßig, einmal in der Woche gegossen, bis die Blüten verwelkt sind. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Wachstumsphase nach der Blüte

Sind die Blüten verwelkt, werden sie mit Stiel abgeschnitten. Die Blätter dürfen aber nicht entfernt werden, da die Pflanze sie für die Fotosynthese braucht. Jetzt benötigt der Ritterstern Nährstoffe, Wasser und Wärme. Am besten steht er an einem hellen Fensterplatz im Wohnzimmer. Ab Mai, wenn die Nächte milder werden, kann die Pflanze auch auf den Balkon oder in den Garten umziehen. Achten Sie darauf, dass sie nicht austrocknet, aber auch nicht zu feucht steht. Bis September wird alle zwei Wochen gedüngt.

Ruhepause im Herbst