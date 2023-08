Die Rote Bete fein hobeln oder ganz dünn schneiden, einige Scheiben in schmale Streifen schneiden. Orangen schälen, in Scheiben schneiden und die Kerne entfernen. Den Chicorée waschen, zerteilen und Blätter halbieren. Walnüsse hacken. Rucola waschen, trocken und bei Bedarf in kleinere Stücke zupfen.

Wer unterschiedliche Betesorten hat, kann den Salat mit verschiedenen Farben verschönern. Bildrechte: MDR/Heike Mohr