Von März bis in den Juli hinein kann Bete ausgesät werden. Das Gemüse schätzt einen humosen, tiefgründigen Boden. Der pH-Wert sollte bei 6,2 bis 6,8 liegen. Rote Bete braucht Sonne , um sich prächtig zu entwickeln und einen guten Geschmack auszubilden, wie Hanna Strotmeier erklärt, die in Münster einen Versuchsgarten leitet. Seit vielen Jahren wird in ihrer Samenzüchterei Gemüse kultiviert und getestet.

Es sei unüblich Bete vorzukultivieren, sagt Hanna Strotmeier. Die Pflanzen haben oft Schwierigkeiten im Gewächshaus oder in Innenräumen zu wachsen. Ab März bis in den Juni ist eine Aussaat im Freiland möglich. Bete wird in Reihen mit einem Abstand von 25 bis 35 Zentimetern gesät. In den Reihen sollten zwischen den Samen fünf bis zehn Zentimeter Platz sein. Wer plant Babybete zu ernten, kann den Abstand etwas verringern. Das Saatgut sollte etwa zwei bis drei Zentimeter tief in der Erde liegen. Gut angießen und vor allem während der Keimzeit nie austrocknen lassen! Je früher die Samen gesät werden, desto größer ist die Gefahr, dass die Pflanzen in die Blüte gehen.