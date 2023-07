Zutaten und Hilfsmittel für "Schwarze Nüsse":

Vier Hände voll grüner Walnüsse

kräftige Nadel (Rouladennadel) oder Holzspieß

Einweg-Handschuhe

Tipp: Tragen Sie während der Verarbeitung Handschuhe, da die grünen Walnüsse einen intensiven Farbstoff enthalten, der sich nicht abwaschen lässt.

Für den Sud für die Walnüsse benötigen Sie drei Wochen später:

1 Vanilleschote

etwas Zimt

etwas Muskat (1/2 TL)

3 Gewürznelken

etwas Anis

Schale einer Zitrone

500 g Zucker und zwei Mal je 100 g Zucker, also insgesamt 700 g

500 ml Wasser

Zubereitung der "Schwarzen Nüsse":

1. Schritt: Stechen Sie mit der Nadel jede Nuss rundherum mehrmals an oder durch. Legen Sie die Nüsse nun in ein Glas mit Wasser. Schließen Sie den Deckel und ab damit in den Kühlschrank. Dort am besten so positionieren, dass das Glas jeden Tag ins Auge fällt. Wechseln Sie nun 14 Tage lang jeden Morgen das Wasser. Die Nüsse färben sich von Tag zu Tag schwärzer. Das Wasser dagegen färbt sich grünlich braun, weil langsam die Gerbsäure ausgeschwemmt wird. ƒ In einem Glas wurden in einer Flüssigkeit grüne Walnüsse eingelegt. So sieht das Glas nach etwa zwei Tagen aus. Durch das Einlegen wird Gerbsäure ausgeschwemmt. Bildrechte: Heike Mohr

2. Schritt: Sind alle Nüsse komplett schwarz und bleibt das Wechselwasser relativ sauber, werden die Nüsse 30 Minuten in frischem Wasser gekocht. Dann den Sud abgießen. Breiten Sie jetzt auf dem Herd einen Sud aus etwa 500 ml Wasser und 500 g Zucker zu. Wenn sich der Zucker unter Rühren aufgelöst hat, kommen die Gewürze je nach gewünschtem Geschmack dazu. Halbieren Sie die Vanilleschote und kratzen Sie das Mark heraus. Geben Sie es in den Sud. Muskatnuss reiben, einen halben Teelöffel in den Sud geben. Ebenfalls einen halben Teelöffel Zimt- und etwas Anispulver hinzufügen. Sind die Nüsse schwarz und bleibt das Wasser klar, kann die Verarbeitung weitergehen. Bildrechte: Heike Mohr

Mit den Zestenschneider die Schale einer Zitrone abziehen und ebenfalls in den Sud geben. Zum Schluss drei Gewürznelken dazu geben. Alles zehn Minuten kochen, dann abseihen und den Gewürz-Sud über die Nüsse kippen. Die Nüsse sollen komplett bedeckt sein.

3. Schritt: Am nächsten Tag den Sud abgießen und in einem Topf auffangen. Nochmals 100 g Zucker dazugeben und wieder aufkochen und über die Nüsse gießen.

4. Schritt: Am dritten Tag wiederholen: also Sud abgießen, 100 g Zucker hinzufügen, erneut aufkochen und wieder über die Nüsse gießen.

5. Schritt: Am vierten Tag die Nüsse zusammen mit dem Sirup kurz aufkochen lassen. Füllen Sie dann je vier bis fünf Nüsse in ein sauberes Glas und verschießen Sie den Deckel. Lassen Sie die Gläser an einem kühlen Ort, zum Beispiel im Keller oder Kühlschrank, bis zur Weihnachtszeit ziehen. Dann sind sie perfekt im Geschmack.