Kräuteressig aus dem Garten ist eine schöne Geschenkidee für Freunde - nicht nur zu Weihnachten. @garten.mfee hat im Sommer geerntet, was das Kräuterbeet zu bieten hatte. Bunt gemischt hat sie Kapuzinerkresse, Dill und Co. in hübsche, saubere Flaschen gesteckt und mit Apfelessig aufgefüllt und ziehen lassen. Schon mal ausprobiert?

Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Äpfel vierteln, mit Zimt, Sternanis und Nelken auf ein Blech mit Backpapier legen, 20 bis 30 Minuten backen. Die Vanilleschote halbieren und das Mark auskratzen, die Zitrone waschen und die Schale dünn abziehen. Gebackene Äpfel und alle Gewürze in ein großes Glas geben. Vanilleschote, Vanillemark, Zitronenschale hinzufügen und alles mit Zucker abdecken. Mit dem Alkohol auffüllen. Zugedeckt drei bis vier Wochen ruhen lassen. Durch ein Sieb in Flaschen füllen.

Alles kalt ansetzen und in einem großen Topf aufkochen, bis es hochschäumt. Weitere vier Minuten köcheln lassen und dann durch ein Sieb heiß in Gläser abfüllen. Guten Appetit!

In der Küche von Elisabeth Windisch entstehen tolle Sachen. So legt sie Knoblauch in Honig ein. Dafür werden Knoblauchzehen geschält und in ein sauberes, sterilisiertes Glas gefüllt. Darüber kommt so viel Honig, dass der Knoblauch komplett bedeckt ist. Das Glas wird mit einem Deckel verschlossen. Jetzt heißt es warten. Der Knoblauch muss reifen. Dafür einfach ab und zu den Deckel des Gefäßes öffnen. Nach etwa vier Wochen ist der Honigknoblauch fertig.