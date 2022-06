Rund um den Johannistag ist der richtige Zeitpunkt gekommen, am Walnussbaum ein paar unreife Nüsse zu mausen. Dann sind sie noch ganz weich und können einfach in Scheiben geschnitten werden.

Etwa 12 bis 15 Nüsse in Scheiben schneiden. Dazu am besten Handschuhe verwenden.

Wer den frisch abgeseihten Likör probiert, wird vermutlich spucken. Noch ähneln Geschmack und Geruch eher alter Schuhsohle als einem guten Getränk. Das liegt an der starken Konzentration der Inhaltsstoffe. Der Ansatz wird nun gemischt und es heißt hier, etwas herumzuprobieren. Empfehlenswert ist es, etwa 300 Milliliter Läuterzucker mit dem Ansatz zu mischen. Die fertige Mixtur kommt gut verschlossen in den Keller oder an ein anderes dunkles, nicht zu warmes Plätzchen. Und dann heißt es warten. Der Likör muss reifen. Frühestens in der Vorweihnachtszeit sollte man probieren. Dann lässt sich der Geschmack auch noch etwas austarieren. Mehr Läuterzucker für alle, die es süßer mögen, Korn oder Wasser, um die Stärke zu optimieren.