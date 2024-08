Ochsenherz-, Fleisch- und Ananastomaten besitzen eine so dünne Schale, dass vor dem Kochen die Schale nicht abgezogen werden muss. Wollen Sie die Schale dennoch entfernen, schlitzen Sie die Tomatenschalen ein und überbrühen sie diese mit heißem Wasser.

In einem großen Topf die Zwiebeln leicht anbrachten, Tomaten vierteln und mit allen anderen Zutaten in einen Topf geben. Nur die Kräuter bleiben draußen. Alle Zutaten aufkochen, dann etwa 60 bis 90 Minuten ohne Deckel auf dem Kochtopf auf kleiner Flamme einkochen. So verdampft das Wasser und die Soße wird schön dick. Nach einer Stunde Kochzeit werden die Lorbeerblätter entnommen und die Tomatensoße püriert. Zum Schluss die klein geschnittenen Kräuter dazugeben und noch einmal kurz aufkochen.