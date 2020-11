Tomaten waschen, halbieren und Strunk entfernen. Die Tomaten und den Zucker in einen Topf geben und mit dem Pürierstab fein pürieren. Die Zitronensäure dazugeben und unter Rühren zum Kochen bringen. Sobald der Tomatenbrei Bläschen schlägt, unter ständigem Rühren vier Minuten köcheln lassen. Dann die Gelierprobe machen. Bei Bedarf noch etwas länger kochen. Schaum abschöpfen und dann die Marmelade in heiß ausgespülte Gläser abfüllen. Fest verschließen und fünf Minuten auf den Kopf stellen, dann umdrehen und abkühlen lassen. Die Marmelade ist kühl gelagert etwa sechs Monate haltbar. Sie schmeckt hervorragend zu Käse oder einfach nur so aufs Brot.