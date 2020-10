Runde Hochbeete bilden das Herz des Botanischen Blindengartens in Radeberg. In jedem dieser Beete blühen Pflanzen, die auch duften. Die Sinne können somit auf Entdeckungsreise gehen. Ein breiter Kiesweg und Handläufe ermöglichen selbstständige Spaziergänge für Menschen mit Sehbehinderung.

Im Blindengarten finden sich auch Sommerblüher wie die intensiv duftende Schokoladenblume. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Garten wurde angelegt, um sehbehinderte und gehörlose Menschen besser am Reichtum der Natur teilhaben zu lassen. Menschen wie Andreas Herold, von Geburt an taub, dessen Sehkraft inzwischen auch stark eingeschränkt ist. Er arbeitet im Garten mit, entfernt Welkes oder lockert den Boden. Düfte kitzeln dabei seine Nase. Marcel Soblik, der Gärtner des Botanischen Blindengartens, tippt wie auf einer Schreibmaschine Buchstaben auf Andreas Herolds Hand und kann so mit ihm kommunizieren.