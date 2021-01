Die Côte d'Azur, Frankreichs azurblaue Mittelmeerküste, ist nicht ohne Grund ein beliebtes Reiseziel in Europa. Die Sonne und das milde Klima laden das ganze Jahr dazu ein, das Leben zu genießen. Einheimische und Zugezogene haben an der Küste traumhafte Gärten angelegt, in denen exotische Pflanzen aus vielen Ländern der Welt gedeihen. Einige dieser artenreichen Parks stellen wir Ihnen in unserer Reisereportage im MDR Garten vor. Entdeckt haben wir sie an der Grenze zwischen Frankreich und Italien, in der Gegend von Nizza.