5 min

Uwe Karczmarczyk kultiviert vier bis fünf Meter hohe Palmen und andere wärmeliebende Gewächse in seinem Garten in Gera und zwar nicht im Kübel, sondern direkt in der Erde. Im Winter bekommen sie einen speziellen Schutz.

Palmen haben Uwe Karczmarczyk schon seit jeher fasziniert. Er kultiviert ausgefallene, vier bis fünf Meter hohe Palmen in seinem Garten. Das Besondere für unsere Breiten in Mittdeutschland: Viele seiner Plamen wachsen nicht im Kübel, sondern direkt in der Erde seines Traumgartens in Gera. Im Winter bekommen sie einen speziellen Schutz.