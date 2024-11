Es macht einen Unterschied, ob in einer Region milde Winter überwiegen und die Temperaturen nur an wenigen Tagen unter null Grad Celsius fallen oder ob länger anhaltende Frostperioden mit zweistelligen Minusgraden vorkommen können. Sprich im Weinbauklima gedeihen andere Palmenarten als im Mittelgebirgsvorland und sie benötigen auch einen anderen Winterschutz. Wenn Sie Palmen im Garten auspflanzen möchten, sollten Sie also vorher überlegen, welche Arten in Frage kommen und auch wie viel Aufwand Sie für den Winterschutz betreiben möchten.