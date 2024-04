3 min

Blumenfrösche & Co.

Lange waren Blumenfrösche, also Steckhilfen aus Glas, Porzellan oder Metall in der Floristik weit verbreitet. Zugunsten der billigeren Steckmasse kamen sie aus der Mode. Floristin Birgit Steinhage belebt sie wieder.

