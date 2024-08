Sammle die Blüten an einem sonnigen luftigen Tag um die Mittagszeit. Dann ist der Tau von den Blüten abgetrocknet und die Blüten sind noch nicht von sonniger Hitze geschwächt. Die Blüten sollten sofort gepresst werden, sonst werden sie schlapp und schlappe Blüten sehen nicht schön aus.

Wähle feste stabile Blüten aus. Besonders gut sind von Natur aus flache Blüten wie Doldenblütler geeignet. Auch Wildblumen mit ihren feinen Blüten eignen sich gut. Haben die Blüten Verdickungen, sollten diese vor dem Pressen bereits etwas plattgedrückt werden. Nicht alle Blüten behalten beim Trocknen ihre Farbe. So bleichen roséfarbene Blüten wie beispielsweise von der Herbstanemone beim Trocknen aus. Schnell wachsende Blüten wie Begonien werden in der Presse braun. Hier heißt es ausprobieren. Und vergiss nicht, auch ein paar Blätter zu pressen. Sie lassen sich leicht trocknen und geben beim Basteln Struktur und grüne Farbtöne.

Zum Pressen kannst einen Stapel Bücher verwenden, aber auch eine richtige Blütenpresse. Diese besteht aus zwei Holzplatten, Bohrungen an jeder Ecke und passenden, langen Schrauben mit Flügelmuttern.

Presse die Blüten in saugfähigem Papier. Hier kannst du Küchentücher, Japanpapier oder Löschpapier verwenden. Zeitungspapier funktioniert auch, aber bei einigen Blüten hinterlässt die Druckerfarbe manchmal Spuren. Tipp: Du kannst das Papier mehrmals verwenden.

Nach ein bis drei Wochen kannst du die Blüten verwenden. Manchmal dauert es aber noch länger. Die Blüten sind "fertig", wenn die Blütenblätter oder Pflanzenteile stabil in Form bleiben. Sie fühlen sich auch sehr trocken an. Bekommen die Blütenblätter "Schlappohren", wenn du sie hochhältst, sollten Sie sofort wieder in die Presse.