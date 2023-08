Gefüllte Blüten lassen sich nicht einfach durch Aufhängen trocknen. Eine einfache Methode, bei der die Farben schön erhalten bleiben, ist das Trocknen in Katzenstreu. Verwenden Sie am besten sehr feines Katzenstreu. Es besteht entweder aus Perlit oder Bentonit. In diesem Fall wurde sehr feines Perlit verwendet. Perlit wird aus Gestein hergestellt und lässt sich immer wieder verwenden.