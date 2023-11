Schon unsere Vorfahren trockneten Obst und Gemüse, um es länger haltbar zu machen. Apfelringe wurden sorgsam auf Stricke gefädelt und in der Speisekammer aufgehangen. Kräutersträuße wurden gebunden und an einem dunklen Platz zum Trocknen befestigt. Natürlich lassen sich Lebensmittel auch heute noch ganz traditionell trocken, aber es dauert oft viele Tage und ist aufwendig.

Dörren Beim Dörren wird Lebensmitteln Wasser entzogen. So verlieren Bakterien und Mikroorganismen ihre Lebensgrundlage. Fehlt Feuchtigkeit, können sie sich nicht vermehren und Obst und Gemüse bleibt länger haltbar.

Kleben Sie zuerst mit Textilklebeband die Sperrholzplatten zusammen. Setzen Sie die Platten nicht zu dicht aneinander, sie müssen später um 90 Grad geklappt werden. Lediglich die obere Platte, welche später der Deckel ist, muss in der Länge gekürzt werden. Nummerieren Sie die unteren Platten in Gedanken durch. Links ist Nummer eins, rechts ist Nummer vier. Kleben Sie auf die Platte Nummer zwei und vier jeweils drei Leisten, die auf gleicher Höhe sind. Dort werden später die Trockensiebe eingelegt.

Bohren Sie nun mit einer Stichsäge in den oberen Rand von Platte zwei, drei und vier jeweils zwei Löcher mit einem Durchmesser von circa zwei Zentimetern. Legen Sie von innen einen Streifen Gaze oder Gardine so über die Löcher, dass diese vollständig abgedeckt sind und fixieren Sie alles mit dem Textilklebeband.

In Platte drei bohren Sie im unteren Bereich ein Loch von ungefähr fünf Zentimeter Durchmesser (abhängig von der Größe des Solarlüfters). Schrauben Sie den Ventilator von innen in an das untere Loch von Platte drei.