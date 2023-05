Tipp Sie müssen nicht jede Narzissenzwiebel in einen eigenen Korb setzen und so ihren Garten unterirdisch verdrahten, ein bisschen Schwund ist völlig normal. Aber bei höherpreisigen Pflanzen lohnt es sich durchaus, sie zu schützen.

Der Korb sollte stets etwas größer sein als die Pflanze und ihr so genug Platz zum Wachsen geben. Legen Sie einfach die Knolle oder Zwiebel auf den Draht, geben Sie rundum ein paar Zentimeter dazu und ergänzen Sie danach noch in jede Richtung die Höhe des Korbes plus etwa zwei Zentimeter. Trennen Sie ein ausreichend großes Stück Draht von der Rolle ab und schneiden Sie es an den Seiten, an denen die Wände hochgeklappt werden sollen, insgesamt vier Mal ein.