Attraktiv wirken Pflanzungen, in denen sich die Blütenfarbe in einer Blattfarbe wiederfindet: etwa violettes Alpenveilchen und rotblättrige Heuchera.

Stark durchwurzelte Topfballen wie bei der Besenheide sollten Sie leicht aufreißen, so dass sich die Wurzeln besser mit der Erde verbinden können. Pflanzen Sie die Pflanzen so tief ein wie der Ballen hoch ist.

Herbstpflanzen wachsen im Herbst kaum noch, deshalb beanspruchen sie wenig Platz. Die Pflanzen also mit geringen Abständen von 3 bis 5 cm zusammenpflanzen, so dass sie sich berühren, aber nicht bedrängen.

Überdauern die Pflanzen allerdings den Winter draußen, sollten sie in der Sommersaison an einen Platz, der ihnen zusagt: Salbei, Thymian, Heiligenkraut an einen sonnigen Standort mit durchlässigem Boden, Schneeheide an einen sonnigen Platz mit saurer Erde.