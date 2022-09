Blütenpracht Chrysanthemen im Herbst

Am besten überdauern die schönen Herbstblüher in einem frostfreien Winterquartier oder geschützt in einem unbeheizten Gewächshaus. Im Freien bringen Sie die Pflanzen am besten so bald wie möglich in die Erde. Schneiden Sie Verblühtes nicht zurück, denn das abgestorbene Pflanzenmaterial ist, zusammen mit mehreren Lagen Reisig, ein guter Winterschutz. Laub allein könnte die Chrysanthemen ersticken. In sehr feuchten Lagen haben die Herbstblüher überdies Schwierigkeiten bei der Überwinterung, da ihnen die Bodenfeuchtigkeit stark zusetzt und Wurzeln absterben.