Wenn die Sommerblumen in Kübeln und Balkonkästen abgeblüht sind, ist es Zeit, sie mit der Herbst- und Winterbepflanzung auszutauschen. Entfernen sie zuerst gründlich das Wurzelwerk der Sommerblumen. Die gebrauchte Erde muss nicht ausgetauscht werden, es reicht den Kübel mit frischer Erde aufzufüllen.

Gerade im Herbst und Winter kommt es häufig zu anhaltenden Niederschlägen. Deshalb benötigen die Töpfe für die Herbstpflanzen unbedingt einen Wasserabfluss. Staunässe vertragen die Pflanzen nicht. Bedenken Sie bei der Wahl von Tontöpfen oder anderen porösen Gefäßen, dass sie durch Frost kaputtgehen können, sie frieren auf. Kunststoffgefäße und hochwertige frostfeste Keramiktöpfe überstehen den Winter mit den Temperaturschwankungen hingegen gut. Frostfeste Keramikgefäße sollten unbedingt vom Boden erhöht auf "Füßchen" gestellt werden. So kann das Wasser auch wirklich abfließen. Niedrige Holzklötze sind ausreichend.

Unter den Pflanzen die im Herbst angeboten werden, gibt es Saisonpflanzen, die wirklich nur bis in den November hinein schön aussehen. Es werden aber auch Pflanzen angeboten, die tatsächlich den Winter gut überstehen und ansehnlich bleiben.

Pflanzen für Herbst und Winter Knospenblüher-Besenheide Schneeheide Silberdraht Heuchera Stiefmütterchen (in milden Wintern) Thymianarten Salbei Heiligenkraut Gräser-Arten Efeu-Arten Achtung! Fragen Sie beim Fachmann nach, welche Bedingungen die Pflanzen brauchen. Es gibt auch frostempfindliche Gräser- und Efeu-Sorten.

Das Gefäß sollte mit lockerer Erde gefüllt werden. Reißen Sie kräftig durchwurzelte Topfballen leicht auf, so verbinden sich die Wurzeln besser mit der Erde und wachsen besser an. Setzen Sie die Pflanzen so tief ein, wie der Ballen hoch ist. Die Pflanzen können sehr dicht stehen, da sie kaum noch wachsen.