Garten-Expertin Dorothée Wächter empfiehlt, dass nicht mehr als 30 Prozent der Pflanzen im Garten immergrün sein sollten. Und auch diese 30 Prozent sollten aus möglichst verschiedenen Pflanzen bestehen. Nur so bleibt die Vielfalt im Garten erhalten und bildet ein harmonisches Bild.

Mit der richtigen Pflege bleiben immergrüne Pflanzen auch über den Winter schön. So sorgen sie auch dann als Sichtschutz für Privatsphäre, wenn andere Gewächse ihre Blätter abwerfen. Dorothée Wächter erklärt, dass der größte Fehler ist, die Pflanzen im Winter nicht zu gießen. "Ist der Boden gefroren kommen sie natürlich nicht an Wasser. An frostfreien Tagen sollten sie deshalb gegossen werden, damit sie nicht vertrocknen."