Auch auf die Gefäßform sollten Sie achten: Der Kübel darf nicht zu bauchig sein. Auch dabei kann es, bedingt durch die Form, zu Staunässe an den Wurzeln kommen. Bleibt die Pflanze längere Zeit in dem Topf, kann es außerdem beim Umtopfen zu Schwierigkeiten kommen: Weil es sich der Wurzelballen an der breiten Stellen im Kübel gemütlich gemacht hat, passt er oben nicht mehr durch die engere Öffnung. Zudem sollte der Topf oben nicht deutlich breiter als unten sein. Das könnte bei Wind zu Problemen mit der Standfestigkeit führen. Der Kübel könnte leichter umkippen.