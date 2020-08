Wildblumen, Kräuter und andere Pflanzen locken Insekten in die Gärten. Die sind längst artenreich und bunt geworden. Theoretisch ein paradiesischer Ort für Tiere. Wäre da nicht die Nacht. Denn wer seinen Garten liebt, der sorgt sich nicht nur um Tiere, sondern der beleuchtet auch gern seine hübsche Terrasse. Es gibt Strahler, die bis hoch in die Bäume reichen und Solarlampen, die am Wegesrand und in den Beeten leuchten. "Das ist hübsch, aber für Nachttiere höchst störend", erklärt Manuel Philipp. Der Physiker und Astronom hat das Lichtschutzgebiet 'Winkelmoosalm' begründet und kennt sich mit den schädlichen Auswirkungen von Licht bestens aus.

Insekten vorrangig betroffen

Vor allem Insekten leiden unter den Dauerleuchten. Sie werden von Lichtquellen magisch angezogen. Insekten orientieren sich normalerweise am Mond und an den Sternen, die sehr weit entfernt sind. Fliegt ein Insekt, ändert sich die Position des Mondes nicht.

Glühwürmchen haben ihr eigenes Licht dabei, so dass sie ihre Partner in der Dunkelheit anlocken können. Bildrechte: imago images/Ardea Fliegt ein Insekt an einer künstlichen Lichtquelle vorbei, hält es die für den Mond und orientiert sich daran. Allerdings reicht ein halber Meter, schon merkt das Insekt, das es nicht mehr im richtigen Winkel zum Licht fliegt und ändert seine Flugrichtung. Und weil das dann immer wieder passiert, fliegt es schließlich in einer Spirale um das Licht herum und kreiselt dort bis zur Erschöpfung. Entweder sinken die Nachtfalter und Käfer irgendwann tot zu Boden oder liegen so erschöpft unten, dass sie für Laufkäfer oder Spinnen leichte Beute sind. Diese Tiere bekommen dadurch mehr Futter, als sie normalerweise bekämen, während Insekten aus der Natur verschwinden.

Gärten sind ökologische Kleinode. Aber mit Licht macht man nachts einen Teil dessen, was man tagsüber geschaffen hat, wieder kaputt. Manuel Philipp, Experte für Lichtverschmutzung

Das Problem ist, dass die meisten Insekten, die nachts unterwegs sind - und das sind etwa 60 Prozent aller Insekten - Bestäuber sind. Sie bestäuben beispielsweise unsere Obstbäume. Werden sie durch Licht dezimiert, wird weniger bestäubt. Die Formel ist einfach: Mehr Licht - weniger Früchte.

Aber nicht nur nachtaktive Insekten leiden. Auch die tagaktiven Insekten, die nachts schlafen wollen, können nicht schlafen. Es ist für sie, als bekämen wir in unser Schlafzimmer eine Lampe gehängt. Die Insekten können sich dagegen nicht wehren.

Welche Beleuchtung für den Garten?

Gibt es überhaupt Beleuchtung für den Garten, die für Insekten okay ist? „Nein“, sagt Manuel Philipp.

Die Natur hat kein Licht vorgesehen. Nachts ist es dunkel. Manuel Philipp, Experte für Lichtverschmutzung

Jeder löscht das Licht, wenn es ins Bett geht. Das sollte man im Garten genauso machen. Manuel Philipp, Experte für Lichtverschmutzung

Aber die Aussagen gelten nur, wenn alle Schäden zusammengerechnet werden. Es gibt immer Tiere, die Probleme mit bestimmtem Licht haben. Glühwürmchen werden zum Beispiel stark von gelbem Licht irritiert.

Übrigens brauchen auch Pflanzen Schlaf. Auch wenn das ein bisschen albern klingt: Wir nutzen die Reaktion der Pflanzen auf Licht beispielsweise in Gewächshäusern. Dort wird mit rotem Licht beleuchtet, um Wachstum oder Blütenbildung zu steuern. Nächtliches Licht irritiert Pflanzen. So werfen Bäume, die direkt neben einer Straßenlaterne stehen, ihr Laub später ab. Sie orientieren sich am Licht und denken, es sei noch Sommer. Das kann zum Problem werden, wenn der Frost zeitig kommt.

So wird der Garten insektenfreundlich beleuchtet: