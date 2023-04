Nicht immer ging es dabei festlich zu, so beschreibt Peter Friedrich Ludwig Strackerjan in seinem Buch über "Aberglaube und Sagen im Herzogtum Oldenburg" Bräuche, die mit Sicherheit nicht immer gut endeten. Der Überfluss angesammelter Eier wurde dadurch abgebaut, dass dem Gesinde gestattet wurde, so viel zu essen wie reinpasste. In dem Ort Butjadingen musste ein tüchtiger Großknecht schon mal 20 Hühnereier vertilgen können, dazu ein Gänseei zum Nachtisch oder ein Ei mit Schale. Guten Appetit!

Auch ist in vielen historischen Schriften das Verzieren und Verstecken beschrieben, Goethe hat Eier im Weimarer Park an der Ilm versteckt und finden lassen und dass die Sorben und überhaupt die Lausitzer die Eier bis heute besonders kunstvoll verzieren, ist auch bekannt. Hier gibt es zum Beispiel Wachstechniken, die ähnliches bewirken wie das Kraut des "Quitschrich". Sie halten die Farbe an den Stellen vom - in der Regel - weißen Ei fern. Das Kraut hinterlässt weiße Stellen auf dem Ei.

Was ist denn nun der Quitschrich?

Es dürfte Kerbel sein und der Name Quitschrich könnte daher kommen, dass besonders frischer Kerbel zu quietschenden Geräuschen neigt, wenn man ihn zwischen den Fingern reibt. Das liegt an den kleinen Härchen, die die Pflanze bedecken. Echte Belege dafür haben wir aber nicht gefunden.

Quitschrich - oder Kerbel?

Sicher ist, dass viele Pflanzen geeignet sind, die formgebende Funktion der Eiermuster zu übernehmen. Kleine Blätter natürlich umso mehr, wir färben ja keine Straußeneier. Die Botschafterin der Olitäten-Region Oberweißbach, Katharina Eichhorn, rät aber vom wilden Kerbel ab.

Huflattich, Gänseblümchen, Löwenzahnblätter, Schafgarbe – auch die Gundelrebe lässt sich wegen ihrer schönen ovalen Form gut auf die Eier auflegen. Katharina Eichhorn, Kräuterfrau und Botschafterin der Olitäten-Region Oberweißbach