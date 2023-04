Seit dem Morgen hatten die MDR-Moderatoren Marko Ramm und Timo Hartmann am Sonntag in Eisenach ein Bühnenprogramm geboten. Die "Golden Mary Band" spielte Musik, die die Gäste aus dem Radioprogramm von MDR THÜRINGEN kennen. Im Anschluss gab es Mitmach-Aktionen, Gewinnspiele und Stände auf dem Marktplatz. Am Abend übernahm die Stadt Eisenach die Bühne, wo die Eisenacher Kultband "Herbi and Friends" bis 23 Uhr tanzbare Livemusik spielte.

Auf und rund um die Bühne auf dem Marktplatz in Eisenach gab es Programm mit Marko Ramm (2.v.l.) und Timo Hartmann (Mitte). Bildrechte: MDR/Karina Heßland