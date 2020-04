Auch Osternester und kleine Geschenke gehören zum Osterfest. Die Kinder stürmen durch Wohnung und Garten und suchen, was wohl der Osterhase für sie versteckt hat. Dabei trat der Osterhase erst vor etwa 350 Jahren auf die Bildfläche. Weil sich Hasen so schnell vermehren, gelten sie als Symbol der Fruchtbarkeit und verstecken Nester und Eier. Übrigens - noch vor dem Osterhasen hatten ganz andere Tiere diesen Job. In Bayern versteckten Fuchs und Hahn die Eier, in der Schweiz kam der Storch und in Thüringen war der Kuckuck mit Osternestern unterwegs.