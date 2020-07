Der Fischteich

"Bei mir schwimmen in 38 Kubikmeter Wasser elf Fische", erzählt Kohlhepp. "Die haben richtig viel Platz, auch weil es keine schrägen Uferzonen mit flachem Wasser gibt". Als Untergrund für den Fischteich hat Wolfgang Kohlhepp eine dünne Bodenplatte aus Beton gegossen. Rundherum verläuft eine Mauer, die jetzt im Wasser und unter den selbstgegossenen Felsbrocken verschwunden ist. Die Mauer verläuft unregelmäßig um den ganzen Teich herum.

Wolfgang Kohlhepp badet gern im Fischteich mit seinem Stör. Bildrechte: MDR/ Brigitte Goss Die meisten Teiche sind Tierquälerei. Sie sind zu klein, oft sind die Ränder zum Ufer hin abgeflacht oder stufenförmig. Da gibt es so viel flaches Wasser. Die Fische haben viel zu wenig Platz und das Wasser wird schnell trüb. Wolfgng Kohlhepp| Hobbygärtner

Das A und O für einen Fischteich - die richtige Filteranlage

Die Fische in Wolfgang Kohlhepps Teich haben ausreichend Platz. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Der Fischteich in Kohlhepps Garten ist an der tiefsten Stelle 1,80 Meter tief. Im Boden befindet sich ein Abfluss, der zum Filter führt. Pflanzen kommen nicht in den Teich, dass hat Kohlhepp ausprobiert. Alle Seerosen haben die Karpfen aufgefressen. Und das Wasser wurde schneller trüb. "Ein Koi-Karpfenteich ist eben kein Biotop", sagt Kohlhepp. Im Sommer macht der Fischfreund Wasserwechsel, lässt einen Teil des alten Wassers ablaufen und gibt Trink- und Regenwasser dazu. Fällt mal viel Laub in den Teich, fischt er es ab, den Rest erledigt eine gute UV-Filteranlage, die gleichzeitig das Wasser bestrahlt und so die Grünalgen unterdrückt.

Der Filter funktioniert wie in einem Aquarium, nur bei uns in groß. Das Wasser läuft aus dem Teich über einen Abfluss zum Filter am Rand des Teiches. Der Filter besteht aus fünf Kammern, Splitt, Kies, Bürsten, durchlässige Kunststoffmatten. In der fünften Kammer hat das Wasser wieder Trinkwasserqualität. Von dort aus fließt es zurück in den Teich. Wolfgang Kohlhepp | Hobbygärtner und Teichbesitzer

Teiche mit Fiberglas auskleiden

Schwimmteiche werden oft mit spezieller Teichfolie ausgekleidet. Aber die werfen Falten und lassen sich nur schwer in jede Ecke drücken. Gerade am Teichrand sieht das oft unordentlich aus, sagt Kohlhepp. Er verwendet deshalb Fiberglas - ein Glasgewebe, das ähnlich wie ein kräftiges Vlies aussieht und sehr flexibel ist. Fiberglas gibt es von der Rolle und ist preisintensiver als Teichfolie, dafür hält es länger und lässt sich besser verarbeiten. Das vliesähnliche Material wird zurechtgeschnitten und in Polyesterharz getränkt - der Teich sozusagen in mehreren Lagen tapeziert. Eine Schicht härtet innerhalb von 30 Minuten aus. Auch in Ecken oder rund um den Abfluss lässt sich das Material passgenau verarbeiten.

Biotop ist Sammelplatz für Tiere im Garten

Gegen Mücken in wasserreichen Gärten helfen übrigens Libellen. Sie legen ihre Eier gern auf Sumpfschwertlilien ab. Die Larven können an den Stängeln nach oben klettern. Bildrechte: Colourbox.de In einer anderen Ecke des Gartens gibt es ein kleines Biotop - zwei terrassenförmige Miniteiche mit Seerosen auf dem Wasser und von Deko-Felsen eingerahmt. Angelegt sind die Teiche ähnlich wie der Fischteich, also aus Beton gebaut und mit Fiberglas ausgekleidet. Am Uferrand wachsen Formgehölze und Blütenstauden wie Katzenminze und Sonnenhut. Im Teich wachsen Wasserschwerlilien. Bergmolche, Schnecken - viele Kleinlebewesen haben sich hier ganz von allein angesiedelt, erzählt Kohlhepp. Eine Pumpe gibt es nicht. Der Kreislauf regelt sich über die Pflanzen. Weil keine Fische in dem Biotop leben, kommt auch kein Futter ins Wasser. Der Stoffwechsel von Libellen und Molchen ist so gering, dass das Wasser auch ohne Filter schön klar bleibt.

Kristallklares Wasser bekommt man durch den Filter oder eben über Pflanzen. Wolfgang Kohlhepp | Hat drei Wasserstellen im Garten